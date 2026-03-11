1. Tranche
Betrag:          250 Mio Fr.
Coupon:          1,3025 Prozent
Emissionspreis:  100 Prozent
Laufzeit:        8 Jahre, bis 20.03.2034
Liberierung:     20.03.2026
YTM:             1,3025 Prozent
Spread (MS):     +82 BP
Spread (Govt.):  +96,5 BP
ISIN:            CH1544189173
Rating:          BBB+/Baa2/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 20.03.2026

2. Tranche
Betrag:          135 Mio Fr.
Coupon:          1,6174 Prozent
Emissionspreis:  100 Prozent
Laufzeit:        12 Jahre, bis 19.03.2038
Liberierung:     20.03.2026
YTM:             1,6174 Prozent
Spread (MS):     +95 BP
Spread (Govt.):  +116,2 BP
ISIN:            CH1544189181
Rating:          BBB+/Baa2/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 20.03.2026

