1. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. Coupon: 1,3025 Prozent Emissionspreis: 100 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 20.03.2034 Liberierung: 20.03.2026 YTM: 1,3025 Prozent Spread (MS): +82 BP Spread (Govt.): +96,5 BP ISIN: CH1544189173 Rating: BBB+/Baa2/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 20.03.2026 2. Tranche Betrag: 135 Mio Fr. Coupon: 1,6174 Prozent Emissionspreis: 100 Prozent Laufzeit: 12 Jahre, bis 19.03.2038 Liberierung: 20.03.2026 YTM: 1,6174 Prozent Spread (MS): +95 BP Spread (Govt.): +116,2 BP ISIN: CH1544189181 Rating: BBB+/Baa2/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 20.03.2026
uh/ra
(AWP)