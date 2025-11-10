Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,080 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 7 Jahre, bis 09.12.2032 Liberierung: 09.12.2025 Spread (MS): +84 BP Spread (Govt.): +104 BP ISIN: CH1494626398 Rating: BBB+/BBB (Fitch/ZKB) Kotierung: SIX, ab 05.12.2025

Der Erlös aus der Transaktion will Galenica für die Ablösung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit der Akquisition der Labor Team Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie die Gruppe am Montagabend mitteilte. Zudem würden mit der neuen Anleihe die kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten reduziert und die Finanzierung langfristig abgesichert.