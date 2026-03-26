Betrag: 185 Mio Fr. Coupon: 1,1 Prozent Emissionspreis: 100,2490 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 21.04.2034 Liberierung: 23.04.2026 Yield to Mat.: 1,0673 Prozent Spread (MS): +58 BP Spread (Govt.): +81 BP ISIN: CH1539666995 Rating: AA- (S&P) Kotierung: SIX, ab 22.04.2026

Die Anleihe soll zur langfristigen Refinanzierung der Bank beitragen und das weitere Wachstum der an Unternehmen und Privatpersonen vergebenen Kredite ermöglichen. Ausserdem können damit «angesichts des bestehenden regulatorischen Rahmens» die Sicherheitsmarge im Hinblick auf die Liquiditätsquoten erhöht werden.