Betrag:          185 Mio Fr. 
Coupon:          1,1 Prozent
Emissionspreis:  100,2490 Prozent
Laufzeit:        8 Jahre, bis 21.04.2034
Liberierung:     23.04.2026
Yield to Mat.:   1,0673 Prozent
Spread (MS):     +58 BP
Spread (Govt.):  +81 BP
ISIN:            CH1539666995
Rating:          AA- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 22.04.2026

Die Anleihe soll zur langfristigen Refinanzierung der Bank beitragen und das weitere Wachstum der an Unternehmen und Privatpersonen vergebenen Kredite ermöglichen. Ausserdem können damit «angesichts des bestehenden regulatorischen Rahmens» die Sicherheitsmarge im Hinblick auf die Liquiditätsquoten erhöht werden.

hr/dm

(AWP)