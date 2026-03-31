Betrag:          165 Mio Fr. 
Coupon:          1,3 Prozent
Emissionspreis:  100,143 Prozent
Laufzeit:        4 Jahre und 180 Tage, bis 14.10.2030
Liberierung:     14.04.2026
Yield to Mat.:   1,268 Prozent
Spread (MS):     +90,0 BP
Spread (Govt.):  +106 BP
ISIN:            CH1548688188
Rating:          AA- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 10.04.2026

Betrag:          160 Mio Fr. 
Coupon:          1,65 Prozent
Emissionspreis:  100,149 Prozent
Laufzeit:        8 Jahree, bis 14.04.2034
Liberierung:     14.04.2026
Yield to Mat.:   1,63 Prozent
Spread (MS):     +110,0 BP
Spread (Govt.):  +127 BP
ISIN:            CH1548688196
Rating:          AA- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 10.04.2026

Durch die Anleiheemission sei die Refinanzierung der im Mai 2026 fällig werdenden Anleihe der Georg Fischer Finanz AG über 225 Millionen Franken abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Darüber hinaus sei das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten verlängert und die Rückzahlung von Bankkrediten beschleunigt worden.

cf/

(AWP)