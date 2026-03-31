Betrag: 165 Mio Fr. Coupon: 1,3 Prozent Emissionspreis: 100,143 Prozent Laufzeit: 4 Jahre und 180 Tage, bis 14.10.2030 Liberierung: 14.04.2026 Yield to Mat.: 1,268 Prozent Spread (MS): +90,0 BP Spread (Govt.): +106 BP ISIN: CH1548688188 Rating: AA- (S&P) Kotierung: SIX, ab 10.04.2026 Betrag: 160 Mio Fr. Coupon: 1,65 Prozent Emissionspreis: 100,149 Prozent Laufzeit: 8 Jahree, bis 14.04.2034 Liberierung: 14.04.2026 Yield to Mat.: 1,63 Prozent Spread (MS): +110,0 BP Spread (Govt.): +127 BP ISIN: CH1548688196 Rating: AA- (S&P) Kotierung: SIX, ab 10.04.2026

Durch die Anleiheemission sei die Refinanzierung der im Mai 2026 fällig werdenden Anleihe der Georg Fischer Finanz AG über 225 Millionen Franken abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Darüber hinaus sei das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten verlängert und die Rückzahlung von Bankkrediten beschleunigt worden.