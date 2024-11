Tranche A Betrag: 300 Mio Fr. Zinssatz: 1,25 Prozent Emissionspreis: 100,044 Prozent Laufzeit: 2 Jahre und 359 Tage; bis 10.12.2027 Liberierung: 11.12.2024 Yield to Mat.: 1,235 Prozent Spread (MS): +95 BP Valor: CH1396329802 Rating: BBB+/BBB (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 09.12.2024 Tranche B Betrag: 350 Mio Fr. Zinssatz: 1,55 Prozent Emissionspreis: 100,264 Prozent Laufzeit: 7 Jahre; bis 11.12.2031 Liberierung: 11.12.2024 Yield to Mat.: 1,51 Prozent Spread (MS): +110 BP Valor: CH1396329810 Rating: BBB+/BBB (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 09.12.2024

Laut einer Mitteilung von Georg Fischer vom Mittwochabend handelt es sich um die grösste Bondtransaktion in der Geschichte des Unternehmens. Aufgrund des grossen Investoreninteresses habe das ursprüngliche Zielvolumen von 400 bis 500 Millionen Franken deutlich übertroffen werden können. Mit der Emission habe Georg Fischer von den verbesserten Kapitalmarktbedingungen profitieren können. Das Unternehmen will mit dem Geld unter anderem Bankkredite zurückzahlen, die es im Rahmen der Übernahme der finnischen Uponor aufgenommen hatte.