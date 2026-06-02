Betrag:          125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,55 Prozent für 5 Jahre, danach 5-Jahres-CHF-SARON-Mid-Swap + 120 BP
Emissionspreis:  100,048 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre, bis 02.07.2036
Liberierung:     02.07.2026
Spread (MS):     +120 BP
Spread (Govt.):  +134 BP
Yield to Mat.:   1,54 Prozent
ISIN:            CH1571219224 
Rating:          AA (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 30.06.2026

Die Platzierung optimiere die Eigenkapitalstruktur und bestätige die finanzielle Resilienz der Bank, teilte die Glarner KB am Dienstag mit.

dm/ra/tp

(AWP)