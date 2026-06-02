Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,55 Prozent für 5 Jahre, danach 5-Jahres-CHF-SARON-Mid-Swap + 120 BP Emissionspreis: 100,048 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 02.07.2036 Liberierung: 02.07.2026 Spread (MS): +120 BP Spread (Govt.): +134 BP Yield to Mat.: 1,54 Prozent ISIN: CH1571219224 Rating: AA (S&P) Kotierung: SIX, ab 30.06.2026
Die Platzierung optimiere die Eigenkapitalstruktur und bestätige die finanzielle Resilienz der Bank, teilte die Glarner KB am Dienstag mit.
dm/ra/tp
(AWP)