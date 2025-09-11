1. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,750 Prozent Emissionspreis: 100,069 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 26.09.2029 Liberierung: 26.09.2025 Yield to Mat.: 0,733 Prozent Spread (MS): +70 BP Spread (Govt.): +75 BP ISIN: CH1485827013 Rating: A/A (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 24.09.2025 Stückelung: 5000 Fr. 2. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,405 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 26.09.2035 Liberierung: 26.09.2025 Spread (MS): +98 BP Spread (Govt.): +114 BP ISIN: CH1485827021 Rating: A/A (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 24.09.2025 Stückelung: 5000 Fr.

Die Mittel werden laut Firmenangaben für den Aus- und Umbau der Stromnetze, den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie für den Ausbau der Fernwärmenetze verwendet.