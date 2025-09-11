1. Tranche
Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,750 Prozent
Emissionspreis:  100,069 Prozent
Laufzeit:        4 Jahre, bis 26.09.2029
Liberierung:     26.09.2025
Yield to Mat.:   0,733 Prozent
Spread (MS):     +70 BP
Spread (Govt.):  +75 BP
ISIN:            CH1485827013
Rating:          A/A (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 24.09.2025
Stückelung:      5000 Fr.

2. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,405 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre, bis 26.09.2035
Liberierung:     26.09.2025
Spread (MS):     +98 BP
Spread (Govt.):  +114 BP
ISIN:            CH1485827021
Rating:          A/A (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 24.09.2025
Stückelung:      5000 Fr.

Die Mittel werden laut Firmenangaben für den Aus- und Umbau der Stromnetze, den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie für den Ausbau der Fernwärmenetze verwendet.

cg/ra

(AWP)