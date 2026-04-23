1. Tranche:
Betrag:         150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,625 Prozent
Emissionspreis: 100,045 Prozent
Laufzeit:       2 Jahre, bis 12.05.2028
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  0,603 Prozent
Spread (MS):    + 48 BP 
Spred (Gov):    + 54 BP
Valor:          154'868'831
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

2. Tranche:
Betrag:         175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,125 Prozent
Emissionspreis: 100,376 Prozent
Laufzeit:       6 Jahre, bis 12.05.2032
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  1,060 Prozent
Spread (MS):    + 70 BP 
Spred (Gov):    + 82 BP
Valor:          154'868'832
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

3. Tranche:
Betrag:         225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,500 Prozent
Emissionspreis: 101,044 Prozent
Laufzeit:       10 Jahre, bis 12.05.2036
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  1,388 Prozent
Spread (MS):    + 82 BP 
Spred (Gov):    + 101 BP
Valor:          154'868'833
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

Das Geld soll für die allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Dazu zähle auch die allfällige Refinanzierung ausstehender Instrumente. Gleichzeitig handele es sich auch um die erste Emission nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise.

uh/an/cg

(AWP)