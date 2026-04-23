1. Tranche: Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,625 Prozent Emissionspreis: 100,045 Prozent Laufzeit: 2 Jahre, bis 12.05.2028 Liberierung: 12.05.2026 Yield to Mat.: 0,603 Prozent Spread (MS): + 48 BP Spred (Gov): + 54 BP Valor: 154'868'831 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 8.5.2026 2. Tranche: Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,125 Prozent Emissionspreis: 100,376 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 12.05.2032 Liberierung: 12.05.2026 Yield to Mat.: 1,060 Prozent Spread (MS): + 70 BP Spred (Gov): + 82 BP Valor: 154'868'832 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 8.5.2026 3. Tranche: Betrag: 225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,500 Prozent Emissionspreis: 101,044 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 12.05.2036 Liberierung: 12.05.2026 Yield to Mat.: 1,388 Prozent Spread (MS): + 82 BP Spred (Gov): + 101 BP Valor: 154'868'833 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 8.5.2026

Das Geld soll für die allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Dazu zähle auch die allfällige Refinanzierung ausstehender Instrumente. Gleichzeitig handele es sich auch um die erste Emission nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise.