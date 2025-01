1. Tranche Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,800 Prozent Emissionspreis: 100,098 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 31.01.2029 Liberierung: 31.01.2025 Yield to Mat.: 0,775 Prozent Spread (MS): +55 BP ISIN: CH1400064494 Kotierung: SIX, ab 29.01.2025 2. Tranche Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,100 Prozent Emissionspreis: 100,267 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 31.01.2033 Liberierung: 31.01.2025 Yield to Mat.: 1,065 Prozent Spread (MS): +67 BP ISIN: CH1400064502 Kotierung: SIX, ab 29.01.2025

Das Geld, das Helvetia im Rahmen der Platzierung zufliesst, will der Versicherer für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Dazu zähle auch die Refinanzierung ausstehender Instrumente, wie die Gruppe in einer Mitteilung vom Mittwoch weiter schreibt. «Die Transaktion unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten», fügt die Finanzchefin Annelis Lüscher Hämmerli an.