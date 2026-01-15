Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 1,34 Prozent Emissionspreis: 100,033 Prozent Laufzeit: 7 Jahre, bis 18.02.2033 Liberierung: 18.02.2026 Yield to Mat.: 1,335 Prozent Spread (MS): +92 BP Spread (Govt.): +114,9 BP ISIN: CH1499437247 Rating: BBB/Baa (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 16.02.2026
Der Emissionserlös soll zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework des Unternehmens verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.
uh/cg
(AWP)