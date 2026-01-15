Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 1,34 Prozent Emissionspreis: 100,033 Prozent Laufzeit: 7 Jahre, bis 18.02.2033 Liberierung: 18.02.2026 Yield to Mat.: 1,335 Prozent Spread (MS): +92 BP Spread (Govt.): +114,9 BP ISIN: CH1499437247 Rating: BBB/Baa (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 16.02.2026

Der Emissionserlös soll zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework des Unternehmens verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.