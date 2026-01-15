Betrag:          100 Mio Fr.
Coupon:          1,34 Prozent
Emissionspreis:  100,033 Prozent
Laufzeit:        7 Jahre, bis 18.02.2033
Liberierung:     18.02.2026
Yield to Mat.:   1,335 Prozent
Spread (MS):     +92 BP
Spread (Govt.):  +114,9 BP
ISIN:            CH1499437247
Rating:          BBB/Baa (ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 16.02.2026

Der Emissionserlös soll zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework des Unternehmens verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

uh/cg

(AWP)