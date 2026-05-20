1. Tranche
Betrag:         135 Mio Fr. 
Coupon:         1,2525 Prozent  
Emissionspreis: 100,00 Prozent
Laufzeit:       6 Jahre, bis 04.06.2032
Liberierung:    04.06.2026
Spread (MS):     + 70 BP
Spread (Govt.):  + 84 BP
ISIN:           CH1564488570
Rating:         Baa1/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 02.06.2026

2. Tranche
Betrag:         125 Mio Fr. 
Coupon:         1,5675 Prozent 
Emissionspreis: 100,00 Prozent
Laufzeit:       10 Jahre, bis 04.06.2036
Liberierung:    04.06.2026
Spread (MS):     + 80 BP
Spread (Govt.):  + 101 BP
ISIN:           CH1564488588
Rating:         Baa1/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 02.06.2026

Die Mittel dienen der Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung nachhaltiger Projekte gemäss den Kriterien der European Green Bond Regulation.

an/dm

(AWP)