1. Tranche Betrag: 135 Mio Fr. Coupon: 1,2525 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 04.06.2032 Liberierung: 04.06.2026 Spread (MS): + 70 BP Spread (Govt.): + 84 BP ISIN: CH1564488570 Rating: Baa1/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 02.06.2026 2. Tranche Betrag: 125 Mio Fr. Coupon: 1,5675 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 04.06.2036 Liberierung: 04.06.2026 Spread (MS): + 80 BP Spread (Govt.): + 101 BP ISIN: CH1564488588 Rating: Baa1/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 02.06.2026

Die Mittel dienen der Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung nachhaltiger Projekte gemäss den Kriterien der European Green Bond Regulation.