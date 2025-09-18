Betrag:          180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          2,050 Prozent
Emissionspreis:  100,082 Prozent
Laufzeit:        5 Jahre, bis 03.10.2030
Liberierung:     03.10.2025
Yield to Mat.:   2,0325 Prozent
Spread (MS):     +190 BP
Spread (Govt.):  +203 BP
ISIN:            CH1485827047
Rating:          BBB-/BB+ (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 01.10.2025
Stückelung:      5000 Fr.

Die Mittel will Implenia hauptsächlich zur Refinanzierung bestehender Schulden verwenden, wie es in einer Mitteilung am Donnerstagabend heisst. Dazu gehöre etwa die Rückzahlung der am 20. März 2026 fälligen Anleihe über 125 Millionen Franken. Die Emission ermögliche es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur weiter zu stärken, heisst es.

cg/sc/mk

(AWP)