Betrag: 180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,050 Prozent Emissionspreis: 100,082 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 03.10.2030 Liberierung: 03.10.2025 Yield to Mat.: 2,0325 Prozent Spread (MS): +190 BP Spread (Govt.): +203 BP ISIN: CH1485827047 Rating: BBB-/BB+ (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 01.10.2025 Stückelung: 5000 Fr.

Die Mittel will Implenia hauptsächlich zur Refinanzierung bestehender Schulden verwenden, wie es in einer Mitteilung am Donnerstagabend heisst. Dazu gehöre etwa die Rückzahlung der am 20. März 2026 fälligen Anleihe über 125 Millionen Franken. Die Emission ermögliche es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur weiter zu stärken, heisst es.