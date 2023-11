Betrag: 105 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,30 Prozent Emissionspreis: 100,116 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 01.12.2027 Liberierung: 01.12.2023 Yield to Mat.: 1,2701 Prozent Spread (MS): 0 BP Valor: CH1265890678 Rating: AAA (S&P) Kotierung: SIX, ab 01.12.2023

Die Emission erfolgt im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt «Helvetia III», das die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit der SIX Digital Exchange (SDX) und fünf weiteren Geschäftsbanken umsetzt, und kann mit digitalen Franken erworben werden. Im Rahmen dieses Pilotprojekts gibt die SNB erstmals digitales Zentralbankgeld für Finanzinstitute auf dieser Infrastruktur aus. Dabei handelt es sich um eines der weltweit ersten Pilotprojekte zur Abwicklung realer Transaktionen in digitalem Zentralbankgeld. Die Anleihe ist sowohl an der SDX als auch an der SIX Swiss Exchange handelbar.