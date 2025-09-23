1. Tranche
Betrag:          225 Mio Fr.
Coupon:          0,375 Prozent
Emissionspreis:  100,102 Prozent
Laufzeit:        5 Jahre und 180 Tage, bis 10.04.2031
Liberierung:     10.10.2025
Yield to Mat.:   0,356 Prozent
Spread (MS):     +20 BP
ISIN:            CH1485827088
Rating:          AA+ (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 08.10.2025

2. Tranche
Betrag:          175 Mio Fr.
Coupon:          0,625 Prozent
Emissionspreis:  100,196 Prozent
Laufzeit:        9 Jahre und 180 Tage, bis 10.04.2035
Liberierung:     10.10.2025
Yield to Mat.:   0,604 Prozent
Spread (MS):     +20 BP
ISIN:            CH1485827096
Rating:          AA+ (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 08.10.2025

3. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr.
Coupon:          0,95 Prozent
Emissionspreis:  100,333 Prozent
Laufzeit:        25 Jahre, bis 10.10.2050
Liberierung:     10.10.2025
Yield to Mat.:   0,935 Prozent
Spread (MS):     +22 BP
ISIN:            CH1485827104 
Rating:          AA+ (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 08.10.2025

dm/rw

(AWP)