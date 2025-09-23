1. Tranche Betrag: 225 Mio Fr. Coupon: 0,375 Prozent Emissionspreis: 100,102 Prozent Laufzeit: 5 Jahre und 180 Tage, bis 10.04.2031 Liberierung: 10.10.2025 Yield to Mat.: 0,356 Prozent Spread (MS): +20 BP ISIN: CH1485827088 Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 08.10.2025 2. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. Coupon: 0,625 Prozent Emissionspreis: 100,196 Prozent Laufzeit: 9 Jahre und 180 Tage, bis 10.04.2035 Liberierung: 10.10.2025 Yield to Mat.: 0,604 Prozent Spread (MS): +20 BP ISIN: CH1485827096 Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 08.10.2025 3. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 0,95 Prozent Emissionspreis: 100,333 Prozent Laufzeit: 25 Jahre, bis 10.10.2050 Liberierung: 10.10.2025 Yield to Mat.: 0,935 Prozent Spread (MS): +22 BP ISIN: CH1485827104 Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 08.10.2025
