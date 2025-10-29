Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,550 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre, bis 19.11.2035
Liberierung:     19.11.2025
ISIN:            CH1477661289
Kotierung:       SIX, ab 17.11.2025
Stückelung:      5000 Fr.

an/rw

(AWP)