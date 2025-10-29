Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,550 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 19.11.2035 Liberierung: 19.11.2025 ISIN: CH1477661289 Kotierung: SIX, ab 17.11.2025 Stückelung: 5000 Fr.
an/rw
(AWP)
Der Kanton Glarus emittiert unter Federführung von Bank J. Safra Sarasin und Deutsche Bank eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,550 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 19.11.2035 Liberierung: 19.11.2025 ISIN: CH1477661289 Kotierung: SIX, ab 17.11.2025 Stückelung: 5000 Fr.
