1. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,5% Emissionspreis: 100,186% Laufzeit: 15 Jahre, bis 06.09.2038 Liberierung: 06.09.2023 Yield to Mat.: 2,48% Spread (MS): 62 BP Valor: CH1290222319 Rating: AA-/Aa (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 05.09.2023 2. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,4% Emissionspreis: 100,419% Laufzeit: 10 Jahre, bis 06.09.2033 Liberierung: 06.09.2023 Yield to Mat.: 2,35 % Spread (MS): 52 BP Valor: CH1290222301 Rating: AA-/Aa (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab .09.2023

