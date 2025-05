1. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 0,6848 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 3,5 Jahre, bis 13.11.2028 Liberierung: 13.05.2025 Spread (MS): +70 BP Spread (Govt.): +70 BP ISIN: CH1433241150 Rating: A-/A/A-(UBS/ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 09.05.2025 2. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 0,9823 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 6,5 Jahre, bis 13.11.2031 Liberierung: 13.05.2025 Spread (MS): +77 BP Spread (Govt.): +86 BP ISIN: CH1433241168 Rating: A-/A/A-(UBS/ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 09.05.2025

Der Erlös der Anleihen werde für die Refinanzierung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, teilt Kühne+Nagel am Donnerstag mit. Der Logistikkonzern profitiere mit den Bonds von «attraktiven» Zinssätzen und behalte eine optimierte Finanzierungsstruktur. Zudem bleibt Kühne+Nagel damit am Schweizer Kapitalmarkt präsent, was laut Finanzchef Markus Blanka-Graff die strategische Flexibilität erhöht.