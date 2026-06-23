1. Tranche Betrag: 170 Mio Fr. Coupon: 0,819 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 3 Jahre, 115 Tage bis 02.11.2029 Liberierung: 07.07.2026 Spread (MS): +64 BP Spread (Govt.): +75 BP ISIN: CH1571219349 Issuer Rating: A-/A/A- (UBS, ZKB, fedafin) Kotierung: SIX, ab 03.07.2026 2. Tranche Betrag: 230 Mio Fr. Coupon: 1,090 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, 115 Tage bis 02.11.2032 Liberierung: 07.07.2026 Spread (MS): +73 BP Spread (Govt.): +90 BP ISIN: CH1571219356 Issuer Rating: A-/A/A- (UBS, ZKB, fedafin) Kotierung: SIX, ab 03.07.2026

Die beiden Bonds seien im Rahmen der üblichen Finanzierungspolitik von Kühne+Nagel ausgegeben worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Der Erlös daraus werde für die Finanzierung und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt.