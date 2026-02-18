Betrag:          100 Mio Fr.
Coupon:          0,6075 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre, bis 18.03.2036
Liberierung:     18.03.2026
ISIN:            CH1536312163
Rating:          AAA/AAA (S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 16.03.2026

uh/

(AWP)