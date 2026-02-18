Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,6075 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 18.03.2036 Liberierung: 18.03.2026 ISIN: CH1536312163 Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 16.03.2026
Die Landwirtschafliche Rentenbank (mit Garantie des deutschen Staates) emittiert unter Federführung der Deutschen Bank (Zurich Branch) eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,6075 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 18.03.2036 Liberierung: 18.03.2026 ISIN: CH1536312163 Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 16.03.2026
