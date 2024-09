1. Tranche Betrag: 225 Mio CHF Zinssatz: 1,15 Prozent Emissionspreis: 100,115 Prozent Laufzeit: 6 Jahre bis 08.10.2030 Liberierung: 08.10.2024 Yield to Mat.: 1,130 Prozent Spread (MS): +55 BP Valor: CH1373904544 Rating: A+/A (ZKB/UBS) Kotierung: SIX, ab 07.10.2024 2. Tranche Betrag: 200 Mio CHF Zinssatz: 1,30 Prozent Emissionspreis: 100,163 Prozent Laufzeit: 10 Jahre bis 06.10.2034 Liberierung: 08.10.2024 Yield to Mat.: 1,283 Prozent Spread (MS): +62 BP Valor: CH1373904551 Rating: A+/A (ZKB/UBS) Kotierung: SIX, ab 07.10.2024

pre/tv