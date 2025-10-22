Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,950 Prozent Emissionspreis: 100,034 Prozent Laufzeit: 7 Jahre, bis 12.11.2032 Liberierung: 12.11.2025 Yield to Mat.: 0,945 Prozent Spread (MS): +73 BP ISIN: CH1487332095 Rating: Aa3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.11.2025

Mit der Emission will das Unternehmen seine finanzielle Flexibilität stärken und Spielraum für zukünftiges Wachstum schaffen, wie die LLB am Mittwoch mitteilte. Der Bond sei auf eine grosse Nachfrage gestossen.