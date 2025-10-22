Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,950 Prozent
Emissionspreis:  100,034 Prozent
Laufzeit:        7 Jahre, bis 12.11.2032
Liberierung:     12.11.2025
Yield to Mat.:   0,945 Prozent
Spread (MS):     +73 BP
ISIN:            CH1487332095
Rating:          Aa3 (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 11.11.2025

Mit der Emission will das Unternehmen seine finanzielle Flexibilität stärken und Spielraum für zukünftiges Wachstum schaffen, wie die LLB am Mittwoch mitteilte. Der Bond sei auf eine grosse Nachfrage gestossen.

cg/hr

(AWP)