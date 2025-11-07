1. Tranche
Betrag:          175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,750 Prozent
Emissionspreis:  100,087 Prozent
Laufzeit:        9 Jahre, bis 01.12.2034
Liberierung:     01.12.2025
Yield to Mat.:   0,740 Prozent
Spread (MS):     +38 BP
Spread (Govt.):  +63 BP
ISIN:            CH1489902499
Rating:          AA+ (S&P)
Instr. Rating:   AA+ (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 28.11.2025

2. Tranche Aufstockung
Betrag:           100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  285 Mio Fr.
Coupon:           0,850 Prozent
Emissionspreis:   97,555 Prozent
Laufzeit:         16,277 Jahre, bis 12.03.2042
Liberierung:      01.12.2025
Yield to Mat.:    1,0136 Prozent
Spread (MS):      +38 BP
Spread (Govt.):   +72,8 BP
ISIN prov.:       CH1489902507
ISIN:             CH0419040974
Rating:           AA+ (S&P)
Instr. Rating:    AA+ (S&P)
Kotierung:        SIX, ab 28.11.2025

