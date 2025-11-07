1. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,750 Prozent Emissionspreis: 100,087 Prozent Laufzeit: 9 Jahre, bis 01.12.2034 Liberierung: 01.12.2025 Yield to Mat.: 0,740 Prozent Spread (MS): +38 BP Spread (Govt.): +63 BP ISIN: CH1489902499 Rating: AA+ (S&P) Instr. Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 28.11.2025 2. Tranche Aufstockung Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 285 Mio Fr. Coupon: 0,850 Prozent Emissionspreis: 97,555 Prozent Laufzeit: 16,277 Jahre, bis 12.03.2042 Liberierung: 01.12.2025 Yield to Mat.: 1,0136 Prozent Spread (MS): +38 BP Spread (Govt.): +72,8 BP ISIN prov.: CH1489902507 ISIN: CH0419040974 Rating: AA+ (S&P) Instr. Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 28.11.2025
