Betrag:          100 Mio Fr.
Coupon:          0,995 Prozent (1. langer Coupon)
Emissionspreis:  100,012 Prozent
Laufzeit:        3 Jahre und 60 Tage, bis 09.11.2029
Liberierung:     09.09.2026
YTM:             0,9908 Prozent
Spread (MS):     +67 BP
Spread (Govt):   +78 BP
Valor:           CH1593191054
Rating:          BBB/BBB/Baa (UBS/ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 07.09.2026

Die Erlöse der Anleihe werden zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem «Green Financing Framework 2025» von Mobimo verwendet, wie der Immobilienkonzern am Dienstag mitteilte.

rw/uh/ls

(AWP)