Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,995 Prozent (1. langer Coupon) Emissionspreis: 100,012 Prozent Laufzeit: 3 Jahre und 60 Tage, bis 09.11.2029 Liberierung: 09.09.2026 YTM: 0,9908 Prozent Spread (MS): +67 BP Spread (Govt): +78 BP Valor: CH1593191054 Rating: BBB/BBB/Baa (UBS/ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 07.09.2026

Die Erlöse der Anleihe werden zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem «Green Financing Framework 2025» von Mobimo verwendet, wie der Immobilienkonzern am Dienstag mitteilte.