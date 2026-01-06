Betrag: 155 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,35 Prozent (erster langer Coupon) Emissionspreis: 100,226 Prozent Laufzeit: 8 Jahre 60 Tage, bis 30.03.2034 Liberierung: 30.01.2026 Yield to Mat.: 1,32 Prozent Spread (MS): +80 BP Spread (Govt.): +111 BP ISIN: CH1512676839 Rating: BBB/Baa/BBB (ZKB/Fedafin/UBS) Kotierung: SIX, ab 28.01.2026

Die Anleihe sei erstmals unter dem neuen «Green Financing Framework» von Mobimo ausgegeben worden, teilte das Immobilienunternehmen am Dienstagabend mit. Dieser sei im Dezember 2025 publiziert worden und regle die Mittelverwendung der Emissionserlöse. Moody's Ratings etwa habe dem Framework einen hohen Beitrag zur Nachhaltigkeit attestiert, so Mobimo.