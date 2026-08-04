1. Tranche Aufstockung S. 788
Betrag:           370 Mio Fr.
Totalbetrag neu:  852 Mio Fr.
Coupon:           0,625 Prozent
Emissionspreis:   100,154 Prozent
Laufzeit:         2 Jahre 339 Tage, bis 27.07.2029
Liberierung:      18.08.2026
Yield to Mat.:    0,572 Prozent
Spread (MS):      +28 BP
Spread (Govt.):   +38,9 BP
ISIN prov:        CH1580409279 
- Basistranche:   CH1552014370   
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.08.2026

2. Tranche Neue Serie S. 793
Betrag:           300 Mio Fr.
Coupon:           1,125 Prozent (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:   100,537 Prozent
Laufzeit:         11 Jahre 124 Tage, bis 22.12.2037
Liberierung:      05.08.2026
Yield to Mat.:    1,075 Prozent
Spread (MS):      +33 BP
Spread (Govt.):   +57,2 BP
ISIN:             CH1580409279
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.08.2026

dm/ra

(AWP)