1. Tranche Aufstockung S. 788 Betrag: 370 Mio Fr. Totalbetrag neu: 852 Mio Fr. Coupon: 0,625 Prozent Emissionspreis: 100,154 Prozent Laufzeit: 2 Jahre 339 Tage, bis 27.07.2029 Liberierung: 18.08.2026 Yield to Mat.: 0,572 Prozent Spread (MS): +28 BP Spread (Govt.): +38,9 BP ISIN prov: CH1580409279 - Basistranche: CH1552014370 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.08.2026 2. Tranche Neue Serie S. 793 Betrag: 300 Mio Fr. Coupon: 1,125 Prozent (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,537 Prozent Laufzeit: 11 Jahre 124 Tage, bis 22.12.2037 Liberierung: 05.08.2026 Yield to Mat.: 1,075 Prozent Spread (MS): +33 BP Spread (Govt.): +57,2 BP ISIN: CH1580409279 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.08.2026
dm/ra
(AWP)