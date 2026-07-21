1. Tranche Aufstockung S. 704
Betrag:           550 Mio Fr.
Totalbetrag neu:  800 Mio Fr.
Coupon:           0,000 Prozent
Emissionspreis:   99,543 Prozent
Laufzeit:         1 Jahre 102 Tage, bis 17.11.2027
Liberierung:      05.08.2026
Yield to Mat.:    0,358 Prozent
Spread (MS):      +23 BP
Spread (Govt.):   +24,6 BP
ISIN prov:        CH1588286463
- Basistranche:   CH1122290187          
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 03.08.2026

2. Tranche Neue Serie S. 792
Betrag:           240 Mio Fr.
Coupon:           0,750 Prozent (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:   100,225 Prozent
Laufzeit:         4 Jahre 100 Tage, bis 15.11.2030
Liberierung:      05.08.2026
Yield to Mat.:    0,697 Prozent
Spread (MS):      +29 BP
Spread (Govt.):   +42,1 BP
ISIN:             CH1588286471
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX,  ab 03.08.2026

3. Tranche Aufstockung S. 737
Betrag:           330 Mio Fr.
Totalbetrag neu:  796 Mio Fr.
Coupon:           2,125 Prozent
Emissionspreis:   109,816 Prozent
Laufzeit:         9 Jahre 42 Tage, bis 17.09.2035
Liberierung:      05.08.2026
Yield to Mat.:    0,993 Prozent
Spread (MS):      +33 BP
Spread (Govt.):   +56,0 BP
ISIN prov:        CH1588286489
- Basistranche:   CH1249416053
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 03.08.2026

4. Tranche Aufstockung S. 791
Betrag:           100 Mio Fr.
Totalbetrag neu:  210 Mio Fr.
Coupon:           1,250 Prozent
Emissionspreis:   100,225 Prozent
Laufzeit:         17 Jahre 332 Tage, bis 07.07.2044
Liberierung:      05.08.2026
Yield to Mat.:    1,236 Prozent
Spread (MS):      +31 BP
Spread (Govt.):   +57,7 BP
ISIN prov:        CH1588286497
- Basistranche:   CH1579254413
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 03.08.2026

uh/

(AWP)