1. Tranche Aufstockung S. 704 Betrag: 550 Mio Fr. Totalbetrag neu: 800 Mio Fr. Coupon: 0,000 Prozent Emissionspreis: 99,543 Prozent Laufzeit: 1 Jahre 102 Tage, bis 17.11.2027 Liberierung: 05.08.2026 Yield to Mat.: 0,358 Prozent Spread (MS): +23 BP Spread (Govt.): +24,6 BP ISIN prov: CH1588286463 - Basistranche: CH1122290187 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.08.2026 2. Tranche Neue Serie S. 792 Betrag: 240 Mio Fr. Coupon: 0,750 Prozent (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,225 Prozent Laufzeit: 4 Jahre 100 Tage, bis 15.11.2030 Liberierung: 05.08.2026 Yield to Mat.: 0,697 Prozent Spread (MS): +29 BP Spread (Govt.): +42,1 BP ISIN: CH1588286471 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.08.2026 3. Tranche Aufstockung S. 737 Betrag: 330 Mio Fr. Totalbetrag neu: 796 Mio Fr. Coupon: 2,125 Prozent Emissionspreis: 109,816 Prozent Laufzeit: 9 Jahre 42 Tage, bis 17.09.2035 Liberierung: 05.08.2026 Yield to Mat.: 0,993 Prozent Spread (MS): +33 BP Spread (Govt.): +56,0 BP ISIN prov: CH1588286489 - Basistranche: CH1249416053 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.08.2026 4. Tranche Aufstockung S. 791 Betrag: 100 Mio Fr. Totalbetrag neu: 210 Mio Fr. Coupon: 1,250 Prozent Emissionspreis: 100,225 Prozent Laufzeit: 17 Jahre 332 Tage, bis 07.07.2044 Liberierung: 05.08.2026 Yield to Mat.: 1,236 Prozent Spread (MS): +31 BP Spread (Govt.): +57,7 BP ISIN prov: CH1588286497 - Basistranche: CH1579254413 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.08.2026
uh/
(AWP)