1. Tranche Aufstockung S. 748 Betrag: 165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 730 Mio Fr. Coupon: 1,625 Prozent Emissionspreis: 106,699 Prozent Laufzeit: 9 Jahre 143 Tage, bis 15.03.2034 Liberierung: 22.10.2024 Yield to Mat.: 0,879 Prozent Spread (MS): +32 BP Valor: CH1310346239 Valor prov.: CH1354928868 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 18.10.2024 2. Tranche Aufstockung S. 559 Betrag: 195 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 670 Mio Fr. Coupon: 1,625 Prozent Emissionspreis: 111,318 Prozent Laufzeit: 17 Jahre 37 Tage, bis 29.11.2041 Liberierung: 22.10.2024 Yield to Mat.: 0,908 Prozent Spread (MS): +26 BP Valor: CH0143383971 Valor prov.: CH1354928876 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 18.10.2024

