1. Tranche Aufstockung S.766 Betrag: 370 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 670 Mio Fr. Coupon: 0,625 Prozent Emissionspreis: 101,255 Prozent Laufzeit: 4,487 Jahre, bis 28.11.2029 Liberierung: 03.06.2025 Yield to Mat.: 0,343 Prozent Spread (MS): +33 BP Spread (Govt.): +36,5 BP ISIN prov.: CH1449583678 ISIN: CH1381197016 Rating: Aaa (Moody's) Instr. Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.05.2025 2. Tranche Aufstockung S. 770 Betrag: 302 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 592 Mio Fr. Coupon: 1,125 Prozent Emissionspreis: 103,644 Prozent Laufzeit: 9,78 Jahre, bis 15.03.2035 Liberierung: 03.06.2025 Yield to Mat.: 0,738 Prozent Spread (MS): +34 BP Spread (Govt.): +46,2 BP ISIN prov.: CH1449583686 ISIN: CH1409388555 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.05.2025 3. Tranche Aufstockung S. 665 Betrag: 144 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 871 Mio Fr. Coupon: 1,125 Prozent Emissionspreis: 102,907 Prozent Laufzeit: 22,374 Jahre, bis 18.10.2047 Liberierung: 03.06.2025 Yield to Mat.: 0,980 Prozent Spread (MS): +34 BP Spread (Govt.): +51,5 BP ISIN prov.: CH1449583694 ISIN: CH0438965581 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.05.2025

