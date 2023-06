Serie 718 1. Tranche (Aufstockung) Betrag: 396 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 896 Mio Fr. (bisher 500 Mio Fr.) Coupon: 1,375% Emissionspreis: 96,117%% Laufzeit: 8 Jahre und 281 Tage, bis 09.04.2032 Liberierung: 28.06.2023 Valor bis Lib: CH1276313249 - nach Lib. CH1179535013 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 26.06.2023 Serie 740 2. Tranche neu Betrag: 500 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,00% Emissionspreis: 100,950% Laufzeit: 17 Jahre und 96 Tage, bis 04.10.2040 Liberierung: 28.06.2023 Valor: CH1276313256 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 26.06.2023 Serie 741 3. Tranche neu Betrag: 312 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,875% Emissionspreis: 100,918%% Laufzeit: 26 Jahre und 356 Tage, bis 24.06.2050 Liberierung: 28.06.2023 Valor: CH1276313264 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 26.06.2023

