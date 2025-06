1. Tranche Aufstockung S. 521 Betrag: 581 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 975 Mio Fr. Coupon: 0,1 Prozent Emissionspreis: 98,991 Prozent Laufzeit: 4,969 Jahre, bis 12.06.2030 Liberierung: 23.06.2025 Yield to Mat.: 0,305 Prozent Spread (MS): +35 BP Spread (Govt.): +39,9 BP ISIN prov.: CH1446452398 ISIN: CH0536892752 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.06.2025 2. Tranche Aufstockung S. 603 Betrag: 167 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 359 Mio Fr. Coupon: 0,95 Prozent Emissionspreis: 102,665 Prozent Laufzeit: 9,758 Jahre, bis 27.03.2035 Liberierung: 23.06.2025 Yield to Mat.: 0,667 Prozent Spread (MS): +35 BP Spread (Govt.): +51,7 BP ISIN prov.: CH1446452406 ISIN: CH1405472221 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.06.2025 3. Tranche Neu S. 609 Betrag: 181 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,891 Prozent Emissionspreis: 100,004 Prozent Laufzeit: 15,619 Jahre, bis 04.02.2041 Liberierung: 23.06.2025 Yield to Mat.: 0,891 Prozent Spread (MS): +35 BP Spread (Govt.): +51,2 BP ISIN: CH1446452414 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.06.2025 4. Tranche Aufstockung S. 605 Betrag: 177 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 406 Mio Fr. Coupon: 1,15 Prozent Emissionspreis: 103,674 Prozent Laufzeit: 20,589 Jahre, bis 24.01.2046 Liberierung: 23.06.2025 Yield to Mat.: 0,953 Prozent Spread (MS): +35 BP Spread (Govt.): +56,3 BP ISIN prov.: CH1446452422 ISIN: CH1423931638 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.06.2025

