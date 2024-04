1. Tranche Aufstockung S. 585 Betrag: 184 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 339 Mio Fr. Coupon: 1,5 Prozent Emissionspreis: 101,016 Prozent Laufzeit: 6,90 Jahre, bis 02.04.2031 Liberierung: 07.05.2024 Yield to Mat.: 1,345 Prozent Spread (MS): +19 BP Valor: CH1319968405 Valor prov.: CH1319968678 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.05.2024 2. Tranche neu S. 592 Betrag: 394 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,45 Prozent Emissionspreis: 100,353 Prozent Laufzeit: 9,58 Jahre, bis 07.12.2033 Liberierung: 07.05.2024 Yield to Mat.: 1,411 Prozent Spread (MS): +19 BP Valor: CH1319968686 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.05.2024 3. Tranche neu S. 593 Betrag: 288 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,45 Prozent Emissionspreis: 100,319 Prozent Laufzeit: 15,33 Jahre, bis 07.09.2039 Liberierung: 07.05.2024 Yield to Mat.: 1,427 Prozent Spread (MS): +12 BP Valor: CH1319968694 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.05.2024

