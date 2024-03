1. Tranche Aufstockung S. 583 Betrag: 187 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 404 Mio Fr. Coupon: 1,4 Prozent Emissionspreis: 100,744 Prozent Laufzeit: 7,75 Jahre, bis 16.01.2032 Liberierung: 15.04.2024 Yield to Mat.: 1,298 Prozent Spread (MS): +19 BP Valor: CH1306117115 Valor prov.: CH1319968603 Rating: AAA Kotierung: SIX, ab 12.04.2024 2. Tranche neu S. 590 Betrag: 437 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,4 Prozent Emissionspreis: 100,294 Prozent Laufzeit: 10,56 Jahre, bis 06.11.2034 Liberierung: 15.04.2024 Yield to Mat.: 1,370 Prozent Spread (MS): +19 BP Valor: CH1319968611 Rating: AAA Kotierung: SIX, ab 12.04.2024 3. Tranche neu S. 591 Betrag: 364 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,4 Prozent Emissionspreis: 100,362 Prozent Laufzeit: 13,92 Jahre, bis 15.03.2038 Liberierung: 15.04.2024 Yield to Mat.: 1,371 Prozent Spread (MS): +13 BP Valor: CH1319968629 Rating: AAA Kotierung: SIX, ab 12.04.2024

