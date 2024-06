1. Tranche Aufstockung S. 582 Betrag: 260 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 425 Mio Fr. Coupon: 1,3 Prozent Emissionspreis: 100,575 Prozent Laufzeit: 4,44 Jahre, bis 27.12.2028 Liberierung: 17.07.2024 Yield to Mat.: 1,166 Prozent Spread (MS): +25 BP Valor: CH1306117107 Valor prov.: CH1361401701 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.07.2024 2. Tranche neu S. 596 Betrag: 187 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,25 Prozent Emissionspreis: 100,180 Prozent Laufzeit: 8,76 Jahre, bis 19.04.2033 Liberierung: 17.07.2024 Yield to Mat.: 1,228 Prozent Spread (MS): +25 BP Valor: CH1361401719 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.07.2024 3. Tranche neu S. 597 Betrag: 161 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3 Prozent Emissionspreis: 100,542 Prozent Laufzeit: 15,33 Jahre, bis 14.11.2039 Liberierung: 17.07.2024 Yield to Mat.: 1,261 Prozent Spread (MS): +19 BP Valor: CH1361401727 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.07.2024

