1. Tranche S. 577 Betrag: 145 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,8% Emissionspreis: 100,240% Laufzeit: 6,03 Jahre, bis 10.09.2029 Liberierung: 30.08.2023 Yield to Mat.: 1,758% Spread (MS): -8 BP Valor: CH1266847263 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.08.2023 2. Tranche S. 578 Betrag: 430 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,85% Emissionspreis: 100,541% Laufzeit: 10,06 Jahre, bis 22.09.2033 Liberierung: 30.08.2023 Yield to Mat.: 1,791% Spread (MS): -8 BP Valor: CH1266847271 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.08.2023 3. Tranche S. 578 Betrag: 425 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,85% Emissionspreis: 100,667% Laufzeit: 15,24 Jahre, bis 26.11.2038 Liberierung: 30.08.2023 Yield to Mat.: 1,80% Spread (MS): -11 BP Valor: CH1266847289 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.08.2023

