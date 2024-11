1. Tranche Aufstockung S. 563 Betrag: 390 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 815 Mio Fr. Coupon: 1,625 Prozent Emissionspreis: 10 Prozent Laufzeit: 1,35 Jahre, bis 07.04.2026 Liberierung: 02.12.2024 Yield to Mat.: 0,659 Prozent Spread (MS): +32 BP Valor: CH1206367570 Valor prov.: CH1392903600 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.11.2024 2. Tranche Aufstockung S. 588 Betrag: 329 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 710 Mio Fr. Coupon: 1,45 Prozent Emissionspreis: 1 Prozent Laufzeit: 7,92 Jahre, bis 03.11.2032 Liberierung: 02.12.2024 Yield to Mat.: 0,833 Prozent Spread (MS): +40 BP Valor: CH1319968520 Valor prov.: CH1392903618 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.11.2024 3. Tranche neu S. 600 Betrag: 199 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,95 Prozent Emissionspreis: 10 Prozent Laufzeit: 10,90 Jahre, bis 26.10.2035 Liberierung: 02.12.2024 Yield to Mat.: 0,908 Prozent Spread (MS): +40 BP Valor: CH1392903626 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.11.2024 4. Tranche neu S. 598 Betrag: 432 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 566 Mio Fr. Coupon: 1,07 Prozent Emissionspreis: 1 Prozent Laufzeit: 15,25 Jahre, bis 01.03.2040 Liberierung: 02.12.2024 Yield to Mat.: 0,970 Prozent Spread (MS): +40 BP Valor: CH1373904460 Valor prov.: CH1380910310 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung SIX, ab 29.11.2024

