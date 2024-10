1. Tranche Aufstockung S. 566 Betrag: 168 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 311 Mio Fr. Coupon: 1,5 Prozent Emissionspreis: 101,796 Prozent Laufzeit: 2,47 Jahre, bis 19.04.2027 Liberierung: 31.10.2024 Yield to Mat.: 0,762 Prozent Spread (MS): +33 BP Valor: CH1232107024 Valor prov.: CH1380910286 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.10.2024 2. Tranche Aufstockung S. 583 Betrag: 108 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 512 Mio Fr. Coupon: 1,4 Prozent Emissionspreis: 103,469 Prozent Laufzeit: 7,21 Jahre, bis 16.01.2032 Liberierung: 31.10.2024 Yield to Mat.: 0,901 Prozent Spread (MS): +36 BP Valor: CH1306117115 Valor prov.: CH1380910294 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.10.2024 3. Tranche Aufstockung S. 589 Betrag: 262 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 710 Mio Fr. Coupon: 1,5 Prozent Emissionspreis: 105,221 Prozent Laufzeit: 11,65 Jahre, bis 23.06.2036 Liberierung: 31.10.2024 Yield to Mat.: 1,022 Prozent Spread (MS): +37 BP Valor: CH1319968538 Valor prov.: CH1380910302 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.10.2024 4. Tranche neu S. 599 Betrag: 117 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,05 Prozent Emissionspreis: 100,405 Prozent Laufzeit: 20 Jahre, bis 31.10.2044 Liberierung: 31.10.2024 Yield to Mat.: 1,027 Prozent Spread (MS): +32 BP Valor: CH1380910310 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung SIX, ab 30.10.2024

