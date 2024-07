1. Tranche Aufstockung S.567 Betrag: 191 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 762 Mio Fr. Coupon: 1,7 Prozent Emissionspreis: 103,557 Prozent Laufzeit: 6,32 Jahre, bis 02.12.2030 Liberierung: 06.08.2024 Yield to Mat.: 1,114 Prozent Spread (MS): +25 BP Valor: CH1232107032 Valor prov.: CH1361401784 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 05.08.2024 2. Tranche Aufstockung S. 594 Betrag: 324 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 648 Mio Fr. Coupon: 1,45 Prozent Emissionspreis: 102,485 Prozent Laufzeit: 9,99 Jahre, bis 02.08.2034 Liberierung: 06.08.2024 Yield to Mat.: 1,185 Prozent Spread (MS): +25 BP Valor: CH1346742989 Valor prov.: CH1361401792 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 05.08.2024 3. Tranche Aufstockung S. 555 Betrag: 224 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 491 Mio Fr. Coupon: 1,9 Prozent Emissionspreis: 111,867 Prozent Laufzeit: 17,92 Jahre , bis 07.07.2042 Liberierung: 06.08.2024 Yield to Mat.: 1,163 Prozent Spread (MS): +17 BP Valor: CH1189217842 Valor prov.: CH1361401800 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 05.08.2024

pre/