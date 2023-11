1. Tranche (Aufstockung S. 577) Betrag: 345 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 490 Mio Fr. Coupon: 1,8 Prozent Emissionspreis: 101,611 Prozent Laufzeit: 5,78 Jahre, bis 10.09.2029 Liberierung: 28.11.2023 Yield to Mat.: 1,507 Prozent Spread (MS): +16 BP Valor: CH1266847263 Valor prov.: CH1306117016 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.11.2023 2. Tranche (Aufstockung S. 578) Betrag: 218 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 648 Mio Fr. Coupon: 1,85 Prozent Emissionspreis: 101,892 Prozent Laufzeit: 9,82 Jahre, bis 22.09.2033 Liberierung: 28.11.2023 Yield to Mat.: 1,639 Prozent Spread (MS): +16 BP Valor: CH1266847271 Valor prov.: CH1306117024 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.11.2023 3. Tranche (Aufstockung S. 560) Betrag: 156 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 541 Mio Fr. Coupon: 1,85 Prozent Emissionspreis: 102,132 Prozent Laufzeit: 13,34 Jahre, bis 02.04.2037 Liberierung: 28.11.2023 Yield to Mat.: 1,670 Prozent Spread (MS): +11 BP Valor: CH1206367422 Valor prov.: CH1306117032 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.11.2023

pre