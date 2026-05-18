Betrag: 150 Mio Franken (ohne Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,4 Prozent Emissionspreis: 100,083 Prozent Laufzeit: 7 Jahre, bis 15.06.2033 Liberierung: 15.06.2026 Yield to Mat.: 1,388 Prozent Spread (MS): +77 BP Spread (Govt): +93 BP Valor: CH1552014347 Rating*: A-/A+ (ZKB, Fedafin) Kotierung: SIX, ab 11.06.2026 * Rating des Garantiegebers

Die Anleihe soll die finanzielle Grundlage für die künftigen Investitionen liefern, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess. Dazu zählten etwa der Ausbau erneuerbarer Energien, moderne Netzinfrastruktur und innovative Energiedienstleistungen. Gleichzeitig soll eine bestehende Anleihe refinanziert werden.