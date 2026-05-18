Betrag:         150 Mio Franken (ohne Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,4 Prozent
Emissionspreis: 100,083 Prozent
Laufzeit:       7 Jahre, bis 15.06.2033
Liberierung:    15.06.2026
Yield to Mat.:  1,388 Prozent
Spread (MS):    +77 BP
Spread (Govt):  +93 BP
Valor:          CH1552014347
Rating*:        A-/A+ (ZKB, Fedafin)
Kotierung:      SIX, ab 11.06.2026

* Rating des Garantiegebers

Die Anleihe soll die finanzielle Grundlage für die künftigen Investitionen liefern, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess. Dazu zählten etwa der Ausbau erneuerbarer Energien, moderne Netzinfrastruktur und innovative Energiedienstleistungen. Gleichzeitig soll eine bestehende Anleihe refinanziert werden.

ra/rw/cg/mk

(AWP)