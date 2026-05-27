Betrag: 165 Mio Fr. Coupon: 1,2475 Prozent Emissionspreis: 100 Prozent Laufzeit: 15 Jahre, bis 11.06.2041 Liberierung: 11.06.2026 ISIN: CH1570819594 Rating: Aa1/AA+ (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 09.06.2026
cf/
(AWP)
Die Queensland Treasury Corporation begibt unter Federführung der Deutschen Bank, London Branch, bzw. Zürich sowie der UBS AG eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 165 Mio Fr. Coupon: 1,2475 Prozent Emissionspreis: 100 Prozent Laufzeit: 15 Jahre, bis 11.06.2041 Liberierung: 11.06.2026 ISIN: CH1570819594 Rating: Aa1/AA+ (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 09.06.2026
cf/
(AWP)