Betrag:          165 Mio Fr. 
Coupon:          1,2475 Prozent
Emissionspreis:  100 Prozent
Laufzeit:        15 Jahre, bis 11.06.2041
Liberierung:     11.06.2026
ISIN:            CH1570819594
Rating:          Aa1/AA+ (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 09.06.2026

cf/

(AWP)