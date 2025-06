Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,785 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 27.06.2030 Liberierung: 27.06.2025 Spread (MS): +78 BP Spread (Govt.): +77,5 BP ISIN: CH1428648310 Rating: AA-/A+ (S&P/Fitch) Instr. Rating: AA- (Fitch) Kotierung: SIX, ab 25.06.2025

Der Emissionserlös werde ausschliesslich für die Finanzierung von Gebäuden in der Schweiz verwendet, die hinsichtlich Energieeffizienz und Klimaverträglichkeit zu den besten 15 Prozent gehören, heisst es in einer Mitteilung von Raiffeisen Schweiz vom Montag. Die Bank habe zum ersten Mal einen Greenbond am Schweizer Markt platziert.