1. Tranche Betrag: 275 Mio Fr. Coupon: 1,1875 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 15.04.2032 Liberierung: 15.04.2026 Spread (MS): +83 BP Spread (Govt.): +92 BP ISIN: CH1543592732 Rating: BBB/Baa2 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.04.2026 2. Tranche Betrag: 275 Mio Fr. Coupon: 1,55 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 15.04.2036 Liberierung: 15.04.2026 Spread (MS): +98 BP Spread (Govt.): +115 BP ISIN: CH1543592740 Rating: BBB/Baa2 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.04.2026
uh/
(AWP)