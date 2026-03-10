1. Tranche
Betrag:          275 Mio Fr.
Coupon:          1,1875 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        6 Jahre, bis 15.04.2032
Liberierung:     15.04.2026
Spread (MS):     +83 BP
Spread (Govt.):  +92 BP
ISIN:            CH1543592732
Rating:          BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 13.04.2026

2. Tranche
Betrag:          275 Mio Fr.
Coupon:          1,55 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre, bis 15.04.2036
Liberierung:     15.04.2026
Spread (MS):     +98 BP
Spread (Govt.):  +115 BP
ISIN:            CH1543592740
Rating:          BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 13.04.2026

uh/

(AWP)