1. Tranche
Betrag:          275 Mio Fr.
Coupon:          1,1875 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        6 Jahre, bis 15.04.2032
Liberierung:     15.04.2026
Spread (MS):     +83 BP
Spread (Govt.):  +92 BP
ISIN:            CH1543592732
Rating:          BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 13.04.2026

2. Tranche
Betrag:          275 Mio Fr.
Coupon:          1,55 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre, bis 15.04.2036
Liberierung:     15.04.2026
Spread (MS):     +98 BP
Spread (Govt.):  +115 BP
ISIN:            CH1543592740
Rating:          BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 13.04.2026

Die Erlöse aus der Anleiheemission werden laut einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter die Refinanzierung fälliger Schulden. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass die Laufzeit eines Multiwährungs-Darlehens (RCF) um ein Jahr bis März 2031 verlängert worden sei. Insgesamt verfüge das Unternehmen damit über beträchtlichen finanziellen Spielraum. Zudem werde erwartet, dass mit diesen Transaktionen der jährliche Zinssatz von Sandoz auf die Bruttoverschuldung unter 4 Prozent bleibe und die Laufzeit der Schulden bis 2036 verlängert werde.

uh/rw/cg

(AWP)