1. Tranche Betrag: 275 Mio Fr. Coupon: 1,1875 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 15.04.2032 Liberierung: 15.04.2026 Spread (MS): +83 BP Spread (Govt.): +92 BP ISIN: CH1543592732 Rating: BBB/Baa2 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.04.2026 2. Tranche Betrag: 275 Mio Fr. Coupon: 1,55 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 15.04.2036 Liberierung: 15.04.2026 Spread (MS): +98 BP Spread (Govt.): +115 BP ISIN: CH1543592740 Rating: BBB/Baa2 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.04.2026

Die Erlöse aus der Anleiheemission werden laut einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter die Refinanzierung fälliger Schulden. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass die Laufzeit eines Multiwährungs-Darlehens (RCF) um ein Jahr bis März 2031 verlängert worden sei. Insgesamt verfüge das Unternehmen damit über beträchtlichen finanziellen Spielraum. Zudem werde erwartet, dass mit diesen Transaktionen der jährliche Zinssatz von Sandoz auf die Bruttoverschuldung unter 4 Prozent bleibe und die Laufzeit der Schulden bis 2036 verlängert werde.