Serie 82: Betrag: 260 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,01% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre, bis 12.09.2026 Liberierung: 18.09.2023 Yield to Mat.: 2,01% Spread (MS): +19 BP Valor: CH1292012775 Rating: AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 14.09.2023 Serie 83: Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,005% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre, bis 12.09.2029 Liberierung: 18.09.2023 Yield to Mat.: 2,005% Spread (MS): +22 BP Valor: CH1292012783 Rating: AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 14.09.2023

