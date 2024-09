1. Tranche Aufstockung S. 759 Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 306 Mio Fr. Coupon: 1 Prozent Emissionspreis: 100,843 Prozent Laufzeit: 8 Jahre 246 Tage, bis 07.06.2033 Liberierung: 01.10.2024 Yield to Mat.: 0,899 Prozent Spread (MS): +30 BP Valor: CH1371736757 Valor prov.: CH1353015063 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.09.2024 2. Tranche neu S. 762 Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1 Prozent Emissionspreis: 102,067 Prozent Laufzeit: 23 Jahre 277 Tage, bis 08.07.2048 Liberierung: 10.01.2024 Yield to Mat.: 0,903 Prozent Spread (MS): +23 BP Valor: CH1353015071 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.09.2024

