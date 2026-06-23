1. Tranche Aufstockung S. 756
Betrag:           390 Mio Fr.
Totalbetrag neu:  1001 Mio Fr.
Coupon:           1,25 Prozent
Emissionspreis:   101,858 Prozent
Laufzeit:         2 Jahre 33 Tage, bis 10.08.2028
Liberierung:      07.07.2026
Yield to Mat.:    0,357 Prozent
Spread (MS):      +27 BP
Spread (Govt.):   +33,2 BP
ISIN prov:        CH1579254389
ISIN:             CH1353015006
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 03.07.2026

2. Tranche Aufstockung S. 783
Betrag:           200 Mio Fr.
Totalbetrag neu:  480 Mio Fr.
Coupon:           0,625 Prozent
Emissionspreis:   100,286 Prozent
Laufzeit:         5 Jahre 100 Tage, bis 17.10.2031
Liberierung:      07.07.2026
Yield to Mat.:    0,57 Prozent
Spread (MS):      +27 BP
Spread (Govt.):   +41,9 BP
ISIN prov:        CH1579254397
ISIN:             CH1537606761
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 03.07.2026

3. Tranche Neu S. 790
Betrag:          268 Mio Fr.
Coupon:          1 Prozent
Emissionspreis:  100,989 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre 35 Tage, bis 12.08.2036
Liberierung:     07.07.2026
Yield to Mat.:   0,897 Prozent
Spread (MS):     +32 BP
Spread (Govt.):  +56,4 BP
ISIN:            CH1579254405
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 03.07.2026

4. Tranche Neu S. 791
Betrag:          110 Mio Fr. 
Coupon:          1,25 Prozent
Emissionspreis:  101,863 Prozent
Laufzeit:        18 Jahre, bis 07.07.2044
Liberierung:     07.07.2026
Yield to Mat.:   1,135 Prozent
Spread (MS):     +32 BP
Spread (Govt.):  +57,6 BP
ISIN:            CH1579254413
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 03.07.2026

ra/

(AWP)