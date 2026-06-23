1. Tranche Aufstockung S. 756 Betrag: 390 Mio Fr. Totalbetrag neu: 1001 Mio Fr. Coupon: 1,25 Prozent Emissionspreis: 101,858 Prozent Laufzeit: 2 Jahre 33 Tage, bis 10.08.2028 Liberierung: 07.07.2026 Yield to Mat.: 0,357 Prozent Spread (MS): +27 BP Spread (Govt.): +33,2 BP ISIN prov: CH1579254389 ISIN: CH1353015006 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.07.2026 2. Tranche Aufstockung S. 783 Betrag: 200 Mio Fr. Totalbetrag neu: 480 Mio Fr. Coupon: 0,625 Prozent Emissionspreis: 100,286 Prozent Laufzeit: 5 Jahre 100 Tage, bis 17.10.2031 Liberierung: 07.07.2026 Yield to Mat.: 0,57 Prozent Spread (MS): +27 BP Spread (Govt.): +41,9 BP ISIN prov: CH1579254397 ISIN: CH1537606761 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.07.2026 3. Tranche Neu S. 790 Betrag: 268 Mio Fr. Coupon: 1 Prozent Emissionspreis: 100,989 Prozent Laufzeit: 10 Jahre 35 Tage, bis 12.08.2036 Liberierung: 07.07.2026 Yield to Mat.: 0,897 Prozent Spread (MS): +32 BP Spread (Govt.): +56,4 BP ISIN: CH1579254405 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.07.2026 4. Tranche Neu S. 791 Betrag: 110 Mio Fr. Coupon: 1,25 Prozent Emissionspreis: 101,863 Prozent Laufzeit: 18 Jahre, bis 07.07.2044 Liberierung: 07.07.2026 Yield to Mat.: 1,135 Prozent Spread (MS): +32 BP Spread (Govt.): +57,6 BP ISIN: CH1579254413 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.07.2026
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(AWP)