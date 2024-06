1. Tranche neu S. 755 Betrag: 390 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,50 Prozent Emissionspreis: 100,134 Prozent Laufzeit: 3 Jahre 18 Tage, bis 13.07.227 Liberierung: 25.06.2024 Yield to Mat.: 1,455 Prozent Spread (MS): +23 BP Valor: CH1353257871 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.06.2024 2. Tranche Aufstockung S. 587 Betrag: 158 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 458 Mio Fr. Coupon: 2,125 Prozent Emissionspreis: 105,259 Prozent Laufzeit: 9 Jahre 153 Tage, bis 28.11.2033 Liberierung: 25.06.2024 Yield to Mat.: 1,521 Prozent Spread (MS): +23 BP Valor: CH0228622392 Valor prov.: CH1353257889 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.06.2024 3. Tranche Aufstockung S. 741 Betrag: 196 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 508 Mio Fr. Coupon: 1,875 Prozent Emissionspreis: 109,867 Prozent Laufzeit: 25 Jahre 359 Tage, bis 24.06.2050 Liberierung: 25.06.2024 Yield to Mat.: 1,419 Prozent Spread (MS): +11 BP Valor: CH1276313264 Valor prov.: CH1353257897 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.06.2024

