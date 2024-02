1. Tranche Aufstockung S. 732 Betrag: 255 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 628 Mio Fr. Coupon: 1,75 Prozent Emissionspreis: 101,922 Prozent Laufzeit: 5 Jahre 38 Tage, bis 22.03.2029 Liberierung: 14.02.2024 Yield to Mat.: 1,358 Prozent Spread (MS): +20 BP Valor: CH1239494987 Valor prov.: CH1323274063 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.02.2024 2. Tranche Aufstockung S. 726 Betrag: 445 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 745 Mio Fr. Coupon: 1,375 Prozent Emissionspreis: 99,520 Prozent Laufzeit: 8 Jahre 116 Tage, bis 10.06.2032 Liberierung: 14.02.2024 Yield to Mat.: 1,436 Prozent Spread (MS): +19 BP Valor: CH1204259738 Valor prov.: CH1323274071 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.02.2024 3. Tranche neu S. 750 Betrag: 345 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,625 Prozent Emissionspreis: 101,202 Prozent Laufzeit: 14 Jahre 344 Tage, bis 28.01.2039 Liberierung: 14.02.2024 Yield to Mat.: 1,534 Prozent Spread (MS): +14 BP Valor: CH1323274089 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.02.2024

