1. Tranche Aufstockung S. 756 Betrag: 425 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 611 Mio Fr. Coupon: 1,25 Prozent Emissionspreis: 101,659 Prozent Laufzeit: 3,39 Jahre, bis 10.08.2028 Liberierung: 19.03.2025 Yield to Mat.: 0,7524 Prozent Spread (MS): +33 BP Valor: CH1353015006 Valor prov.: CH1409388548 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 17.03.2025 2. Tranche neu S. 770 Betrag: 290 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,125 Prozent Emissionspreis: 100,028 Prozent Laufzeit: 9,99 Jahre, bis 15.03.2035 Liberierung: 19.03.2025 Yield to Mat.: 1,122 Prozent Spread (MS): +34 BP Valor: CH1409388555 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 17.03.2025 3. Tranche Aufstockung S. 565 Betrag: 109 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 711 Mio Fr. Coupon: 1,5 Prozent Emissionspreis: 103,503 Prozent Laufzeit: 14,9 Jahre, bis 14.02.2040 Liberierung: 19.03.2025 Yield to Mat.: 1,241 Prozent Spread (MS): +34 BP Valor: CH0149176171 Valor prov.: CH1409388563 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 17.03.2025 4. Tranche Aufstockung S.664 Betrag: 232 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 986 Mio Fr. Coupon: 1,125 Prozent Emissionspreis: 97,389 Prozent Laufzeit: 23,56 Jahre, bis 09.10.2048 Liberierung: 19.03.2025 Yield to Mat.: 1,254 Prozent Spread (MS): +34 BP Valor: CH0434678402 Valor prov.: CH1409388571 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 17.03.2025

