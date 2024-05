Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,40 Prozent Emissionspreis: 100,11 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 30.05.2034 Liberierung: 30.05.2024 Yield to Mat.: 2,39 Prozent Spread (MS): +120 BP Valor: CH1346742914 Issuer Rating: Aa2 (Moody's) Instr. Rating: A2 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.05.2024 Die Anleihe profitiert nicht von der Staatsgarantie des Kantons St. Gallen. Die Transaktion diene zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Ersatz für die gekündigte AT1 Anleihe, die am 30. Mai 2024 zurückbezahlt wird, so die SGKB.

